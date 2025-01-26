Ты доверяешь миру? Ощущаешь безопасность? Эти базовые ощущения формируются у нас ещё в утробе матери и в первые месяцы после рождения, когда мы, младенцы, ощущаем себя неотделимыми от всего, что происходит вокруг. В этот период закладывается основа сознания, которая впоследствии оказывает определяющее влияние на нашу жизнь. А если что-то в развитии идет не так, это приводит к разным проблемам в будущем: эмоциональной зависимости от окружающих, трудностям в нахождении своего места в жизни и взаимодействии с другими. С этим ты поработаешь на тренинге, чтобы, наконец, научиться доверять миру, эмоционально открыться и почувствовать себя безопасно в принимающем пространстве центра «Люди-Игры» с опытным психологом с большим стажем Евгенией Пошивач. Приходи, если готов доверять.