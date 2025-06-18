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  1. Краснодар
  2. События

Восьмая миля

Капитан неба, Мира, 70

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр фильма. Детройт, 1995 год. Блестящая и многообещающая политика индустриального развития города терпит крах и приводит к хаосу и неразберихе, что в результате выливается в один из самых серьезных в американской истории конфликтов между белым и цветным населением. Люди, мирно жившие рядом, оказались по разные стороны баррикад. Шоссе «8 Миля», отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель — выживание, для многих обитателей хип-хоп становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности.

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