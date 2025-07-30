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  1. Краснодар
  2. События

Властелин колец: Братство кольца

Капитан неба, Мира, 70

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 2000₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Тихая деревня, где живут хоббиты. Придя на 111-й день рождения к своему старому другу Бильбо Бэггинсу, волшебник Гэндальф начинает вести разговор о кольце, которое Бильбо нашел много лет назад. Это кольцо принадлежало когда-то темному властителю Средиземья Саурону, и оно дает большую власть своему обладателю. Теперь Саурон хочет вернуть себе власть над Средиземьем. Бильбо отдает Кольцо племяннику Фродо, чтобы тот отнёс его к Роковой Горе и уничтожил.

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