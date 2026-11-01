Открытая онлайн-встреча от Городского университета 2.0.

Спикеры разберут роль куратора-продюсера: как соединить язык художника, запрос бизнеса и особенности места. Кто-то работает через арт-резиденцию, а кто-то выводит искусство на улицу. Подходы разные, но вопрос общий: как сделать художественную практику частью города и найти для нее поддержку.

В программе:

— Как куратор-продюсер формулирует ценность художественного проекта на языке, понятном бизнесу и городу

— Где проходит граница между «заказом» и «свободой художника»

— Почему идентичность территории становится рабочим материалом для проекта

— Как резиденция становится точкой сборки городского сообщества

— Кейс «Шишимской горки» как модель партнёрства девелопера и куратора (общая стратегия работы) и другие проекты, направленные на выстраивание отношений с соседями через искусство

Спикеры:

Женя Чайка — куратор, исследователь, автор книги «Арт-резиденции и как их готовить» и куратор арт-резиденции «Шишимская горка», покажет, как резиденция становится инструментом работы с местным контекстом. Она разберет «Шишимскую горку» как модель партнерства девелопера и куратора.

Оксана Будулак — арт-директор фестиваля РЕ:СКАН и ярмарки современного искусства Scan Fair, расскажет об уличных и независимых проектах, кураторских лабораториях и о том, как вывести искусство из музея в город.

Участие бесплатное, обязательна регистрация.

Вебинар пройдет 9 ноября 15:00 (МСК)