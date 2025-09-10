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Кино
Про событие
История двух молодых людей, которые принадлежат к разным мирам. Баби – богатая девушка, которая отображает доброту и невинность. Аче — мятежный мальчик, импульсивный, бессознательный, склонный к риску и опасности. Это маловероятно, практически невозможно, но их встреча неизбежна, и в этом неистовом путешествии между ними возникает первая большая любовь.
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