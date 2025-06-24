Просмотр кинофильма. Спустя несколько месяцев после убийства дочери Милдред Хейс преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг - арендует на въезде в город три билборда и оставляет на них послание главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут ещё и заместитель шерифа Диксон, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, борьба между Милдред и властями города только усугубляется.