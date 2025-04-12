Телесно-психологическая практика, где девушки через упражнения и взаимодействие друг с другом поработают с паттерном «хорошей девочки». В каждой есть «плохая девочка» и она даёт свободу! Ты почувствуешь, что можно быть собой и не бояться. Хорошая девочка — как фарфоровая кукла. Красивая, послушная, удобная. Сидит на полке, улыбается и делает, как нужно. Только внутри — трещины от усталости, обиды от подавленного «хочу». Плохая девочка — как дикая кошка. Грациозная, смелая, знает себе цену. Она не ждёт разрешения, не боится осуждения и выбирает себя. А какая ты — фарфоровая или дикая? И какие от этого есть плюсы и минусы? Пришло время узнать. Для кого тренинг: - устала быть хорошей и удобной для всех, но не для себя - переживаешь, когда тебя критикуют - живешь в режиме «отличницы» — угождаешь, ставишь себя на последнее место и забываешь, чего хочется тебе На практике: - в безопасной атмосфере встретишься со своей теневой стороной и наконец-то разрешить себе быть разной - перестанешь зависеть от чужих ожиданий и оценок - научишься реагировать иначе – телом, эмоциями, мыслями В каждой есть «плохая девочка» и она даёт свободу! Ты почувствуешь, что можно быть собой и не бояться. На встрече тебя ждут подарки от ведущей и тёплое общение в женском кругу. Формат: мини-группа 15 человек. Ведущая: Стрюкова Наталья, сертифицированный гештальт-психолог, ченнелер, расстановщик, актриса, предпринимательница. Ценность: до 7 апреля 1500 до 11 апреля 2000 12 апреля 2500