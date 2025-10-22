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«Свадебный переполох» (2001)

Капитан неба, Мира, 70

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: Мало кто так хорошо разбирается в любви и браке, как Мэри Фиоре, ведь она - свадебный церемонимейстер. Однако её собственная личная жизнь оставляет желать лучшего… Однажды, при весьма необычных обстоятельствах, Мэри знакомится со Стивом Эдисоном. Эта встреча заставила героиню фильма поверить в любовь. Каково же было ее разочарование, когда она узнала, что Стив должен жениться на очень богатой клиентке! Что победит в душе женщины: разум или чувства, трезвый расчёт или любовь?

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