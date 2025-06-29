Уникальная площадка, где соберутся лучшие мастера фандомного и авторского мерча! Что тебя ждёт? - Эксклюзивный мерч – стикеры, открытки, значки, брелки, одежда и аксессуары ручной работы по мотивам любимых вселенных и оригинальных миров. - Своп-зона – приноси ненужные вещи и обменивайся на что-то новое и интересное! - Розыгрыш призов – участвуй в ивенте и забирай крутые подарки! Погрузись в атмосферу творчества, найди уникальные вещи и проведи день в кругу единомышленников!