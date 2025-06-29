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Sunfaces 2025

Пятница, ул. имени Тургенева, 14/1, Фестивальный микрорайон, этаж 1

Начало:

Завершение:

от 150₽ до 1100₽
Возраст 14+
Фестивали

Про событие

Уникальная площадка, где соберутся лучшие мастера фандомного и авторского мерча! Что тебя ждёт? - Эксклюзивный мерч – стикеры, открытки, значки, брелки, одежда и аксессуары ручной работы по мотивам любимых вселенных и оригинальных миров. - Своп-зона – приноси ненужные вещи и обменивайся на что-то новое и интересное! - Розыгрыш призов – участвуй в ивенте и забирай крутые подарки! Погрузись в атмосферу творчества, найди уникальные вещи и проведи день в кругу единомышленников!

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