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Синематика с Давидом Джинчарадзе

Центр психологии и искусства Люди-Игры, Краснодар, Красноармейская, 45

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

«Святые моторы» — драма/фэнтези, режиссер Леос Каракс. Один день из жизни месье Оскара, таинственного пассажира белого лимузина, который ездит по Парижу, преображаясь в разных персонажей. Он будет обнимать чужих жен и детей, умирать в чужой постели и убивать врагов, ему не принадлежащих. Но при этом сам он смертельно одинок. Где его дом, его родные, и кто он такой на самом деле? После просмотра ты будешь обсуждать фильм, делиться ощущениями, впечатлениями и мыслями. Бери с собой напитки или угостись чаем с печеньем бесплатно.

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