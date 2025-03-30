«Святые моторы» — драма/фэнтези, режиссер Леос Каракс. Один день из жизни месье Оскара, таинственного пассажира белого лимузина, который ездит по Парижу, преображаясь в разных персонажей. Он будет обнимать чужих жен и детей, умирать в чужой постели и убивать врагов, ему не принадлежащих. Но при этом сам он смертельно одинок. Где его дом, его родные, и кто он такой на самом деле? После просмотра ты будешь обсуждать фильм, делиться ощущениями, впечатлениями и мыслями. Бери с собой напитки или угостись чаем с печеньем бесплатно.