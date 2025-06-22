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  1. Краснодар
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Шрэк

Капитан Неба, улица Мира, 70

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинопоказ. Жил да был в сказочном государстве большой зеленый великан по имени Шрэк. Жил он в гордом одиночестве в лесу, на болоте, которое считал своим. Но однажды злобный коротышка — лорд Фаркуад, правитель волшебного королевства, безжалостно согнал на Шрэково болото всех сказочных обитателей. И беспечной жизни зеленого великана пришел конец. Но лорд Фаркуад пообещал вернуть Шрэку болото, если великан добудет ему прекрасную принцессу Фиону, которая томится в неприступной башне, охраняемой огнедышащим драконом.

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