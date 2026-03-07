Возраст 6+
Игры
Про событие
Весенний шахматный турнир с гроссмейстером в Гастромаркете. Любой возраст, любой уровень игры. Вкусная еда, приятная музыка — драйвовая атмосфера. Стратегические партии по 5 минут с гроссмейстером. Призовой фонд и ценные призы. Вход свободный. Можно с питомцами.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи