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  1. Краснодар
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Шахматный турнир

Западный обход, улица Западный Обход, 45Б

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Бесплатно
Возраст 6+
Игры

Про событие

Весенний шахматный турнир с гроссмейстером в Гастромаркете. Любой возраст, любой уровень игры. Вкусная еда, приятная музыка — драйвовая атмосфера. Стратегические партии по 5 минут с гроссмейстером. Призовой фонд и ценные призы. Вход свободный. Можно с питомцами.

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