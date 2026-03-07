Весенний шахматный турнир с гроссмейстером в Гастромаркете. Любой возраст, любой уровень игры. Вкусная еда, приятная музыка — драйвовая атмосфера. Стратегические партии по 5 минут с гроссмейстером. Призовой фонд и ценные призы. Вход свободный. Можно с питомцами.