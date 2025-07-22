Тайлер Гейдж - уличный танцор. Безумный и рискованный стиль жизни заставляет его конфликтовать с обществом. После очередного инцидента, Тайлер попадает в школу, в которой будет вынужден отрабатывать наказание в виде исправительных работ. Там он знакомится с девушкой, которая открывает ему глаза на его талант и окружающий его мир...