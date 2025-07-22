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Шаг вперёд

Капитан неба, Мира, 70

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 2000₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Тайлер Гейдж - уличный танцор. Безумный и рискованный стиль жизни заставляет его конфликтовать с обществом. После очередного инцидента, Тайлер попадает в школу, в которой будет вынужден отрабатывать наказание в виде исправительных работ. Там он знакомится с девушкой, которая открывает ему глаза на его талант и окружающий его мир...

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