Авторская психологическая игра «Секреты твоего тела». В течение жизни ты накапливаешь и удерживаешь переживания и эмоции, которые застревают не только в мышечном напряжении, но и в других соматических (телесных) симптомах. Если тебе не хватает энергии, если ты чувствуешь себя недостаточно привлекательно и сексуально, если считаешь, что есть лишний вес. Все это шифры, секреты и тайны, которыми пытается достучаться до тебя твое тело. Приходи на игру и узнай, как помочь своему телу.