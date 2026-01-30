Чувствуешь неуверенность в себе, сомневаешься в своих силах или критикуешь себя? Это будет встреча, на которой ты будешь работать с самооценкой через исследование своих фотографий и процесс фотосъёмки. Сначала каждый участник мягко рассказывает о себе через образы и фотографии, а затем — по желанию — участвует в съёмке, чтобы увидеть себя со стороны и получить поддерживающий опыт. Мероприятие ведёт психолог, фото-терапевт — Зеленская Мария