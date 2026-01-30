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  1. Краснодар
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Самооценка и уверенность: практическое занятие с фототерапией

Северная улица, 324А

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+

Про событие

Чувствуешь неуверенность в себе, сомневаешься в своих силах или критикуешь себя? Это будет встреча, на которой ты будешь работать с самооценкой через исследование своих фотографий и процесс фотосъёмки. Сначала каждый участник мягко рассказывает о себе через образы и фотографии, а затем — по желанию — участвует в съёмке, чтобы увидеть себя со стороны и получить поддерживающий опыт. Мероприятие ведёт психолог, фото-терапевт — Зеленская Мария

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