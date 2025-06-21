Лекция-дискуссия с врачом-психотерапевтом и психологами разных направлений. Массовая кинокультура изображает страдания ветеранов боевых действий, жертв насилия так живо и понятно, что невозможно не примерить этот диагноз на трудные жизненные периоды. А между тем: — Психологическая травма и ПТСР — не одно и то же. А есть еще комплексный ПТСР, КПТСР, что является отдельным диагнозом МКБ. — Не всякий стресс ведет к возникновению травмы и тем более ПТСР. — Всего 7-8% населения переживают симптомы ПТСР в своей жизни. — Среди ветеранов военных действий уровень ПТСР может достигать 10-30%, в зависимости от страны и условий службы. — В диагностике ПТСР есть четкие временные рамки, поведенческие и когнитивные признаки, которые позволяют с большой степенью точности отграничить патологию от нормы. И это только малая часть фактов, которыми с тобой хотят поделиться. Приходи на онлайн круглый стол, на котором сможешь задать вопросы опытным спикерам. Клуб «Найти подход!» делает психологию доступной и понятной для каждого Ведущий: Антон Слонимский — врач-психотерапевт, автор книги «Мой доктор вроде бы нормальный».