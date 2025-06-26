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  1. Краснодар
  2. События

Поймай меня, если сможешь

Капитан Неба, улица Мира, 70

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинопоказ. Фрэнк Эбегнейл успел поработать врачом, адвокатом и пилотом на пассажирской авиалинии – и все это до достижения полного совершеннолетия в 21 год. Мастер в обмане и жульничестве, он также обладал искусством подделки документов, что в конечном счете принесло ему миллионы долларов, которые он получил по фальшивым чекам. Агент ФБР Карл Хэнрэтти отдал бы все, чтобы схватить Фрэнка и привлечь к ответственности за свои деяния, но Фрэнк всегда опережает его на шаг, заставляя продолжать погоню.

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