Обсудишь свои любимые картины импрессионистов и порассуждаешь, почему импрессионизм так нравится людям? Что особенного в произведениях импрессионистов? Можно ли считать импрессионизм современным искусством? Это не лекции, а возможность каждому высказать свое мнение, поделиться впечатлениями о картинах и выставках. Ты узнаешь, как анализировать произведения искусства. Участники получают знания, которые можно тут же применить на практике. Ведущая: Валерия Мачнева, искусствовед, экскурсовод, лектор, создательница проекта об искусстве Art Studiolo.