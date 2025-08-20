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Pachamama

Псебай, Краснодарский край

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от 4000₽ до 15000₽
Возраст 6+
Фестивали

Про событие

Фестиваль-ретрит», «фестиваль-церемония», ежегодный кэмп с заботой о природе, место соединения традиций разных народов, собирающий 80+ артистов и мастеров российского уровня. Здесь можно отдохнуть с пользой для души и тела, найти свой путь, получить новые знания и умения, встретить близких по духу людей, ощутить гармонию с природой, выйти из привычных конструкций ума и получить трансформационный опыт в атмосфере единого племени.

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