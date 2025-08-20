Фестиваль-ретрит», «фестиваль-церемония», ежегодный кэмп с заботой о природе, место соединения традиций разных народов, собирающий 80+ артистов и мастеров российского уровня. Здесь можно отдохнуть с пользой для души и тела, найти свой путь, получить новые знания и умения, встретить близких по духу людей, ощутить гармонию с природой, выйти из привычных конструкций ума и получить трансформационный опыт в атмосфере единого племени.