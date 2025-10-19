Показ фильма Мартина Скорсезе «Остров проклятых» на английском языке с русскими субтитрами. 1954 год, федеральный маршал Тедди Дэниелс вместе с новым напарником прибывает на остров, где находится лечебница для душевнобольных преступников, чтобы расследовать исчезновение пациентки. Тедди беспокоит не только новое загадочное дело, но и постоянные кошмары из военного прошлого и боль от гибели жены. Чем больше он узнает об обитателях острова и методах лечения, тем больше начинает сомневаться — в правдивости показаний, в партнере и даже в собственном рассудке…