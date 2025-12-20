Онлайн-лекция «Монументалист Виталий Петров». Ссылка на зум-конференцию по кнопке «пройти регистрацию». Сегодня Праски Витти известен, в первую очередь, как чувашский художник. Это справедливо: он не просто много рисует чувашскую культуру, но и стал автором собственного визуального языка, соединив традиционное чувашское и современное искусство. Но до того, как художник обратился к этой теме и состоялся как Праски Витти, в его творческой биографии было около 30 активных лет в качестве художника-монументалиста. Об этом наследии Виталия Петрова (именно под этим именем он работал как монументалист) известно гораздо меньше — о нем мы и расскажут на онлайн-лекции Кирилла Коробкова и Евгении Анцуповой, кураторов выставки «Праски Витти: чувашский арьергард». Кирилл Коробков — сокуратор выставки Праски Витти в Посольстве ZAMAN MUSEUM, внук Праски Витти. По основному направлению — исследователь субкультуры скейтбординга в России и мире, путешественник, автор статей о скейтбординге, фотограф. Евгения Анцупова — сокуратор выставки Праски Витти в Посольстве ZAMAN MUSEUM, куратор выставок Праски Витти (с 2022 г.), руководитель фонда Праски Витти. Сотрудница отдела по развитию ГМИИ им А.С. Пушкина (2017–2022), соорганизатор I Чувашской биеннале современного искусства, член команды II Чувашской биеннале современного искусства.