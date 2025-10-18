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  1. Краснодар
  2. События

«Мистер и миссис Смит» (2005)

Капитан неба, Мира, 70

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: Джон и Джейн женаты не так давно, но уже устали от брака. Им кажется, что они знают друг о друге всё. Но есть кое-что, что каждый предпочитает держать при себе: оба они – наёмные убийцы, которые тайно путешествуют по миру, выполняя опасные миссии. Эти отдельные тайные приключения становятся их общей судьбой в тот момент, когда Джейн получает заказ на Джона, а Джон - на Джейн.

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