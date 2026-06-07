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Фестивали
Про событие
7 июня в Гастромаркете впервые пройдёт уникальное событие — международная выставка кошек при поддержке World Cat Federation. Это отличная возможность для всех любителей четвероногих друзей увидеть разнообразие пород, насладиться атмосферой дружелюбия и веселья и приобрести пушистого друга.
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