7 июня в Гастромаркете впервые пройдёт уникальное событие — международная выставка кошек при поддержке World Cat Federation. Это отличная возможность для всех любителей четвероногих друзей увидеть разнообразие пород, насладиться атмосферой дружелюбия и веселья и приобрести пушистого друга.