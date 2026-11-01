Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Будешь собирать стильные обвесы, украшать всё вокруг новыми наклейками и ловить моменты с друзьями на фотографиях, которые останутся на память. С 12:00 до 16:00 фотобудка С 12:00 до 14:00 мастер-класс по созданию обвесов Запись в ТГ
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