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Маскарад: просмотр и обсуждение постановки Римаса Туминаса

Центр психологии и искусства Люди - Игры, Краснодар, ул. Красноармейская, 45

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

«Маскарад» Римаса Туминаса — это праздник, чарующая музыка, яркие костюмы и загадочные маски, которые интригуют, злословят, шутят, оставаясь неузнанными. Маскарад — свобода от всех и самого себя. После просмотра спектакля ты обсудишь смыслы, визуал, актерскую игру и режиссерские приёмы вместе с режиссером центра «Люди-Игры» Екатериной Корецкой. Поделимся ощущениями, впечатлениями и мыслями. С собой можно взять напитки или угоститься чаем с печеньками бесплатно.

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