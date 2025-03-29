«Маскарад» Римаса Туминаса — это праздник, чарующая музыка, яркие костюмы и загадочные маски, которые интригуют, злословят, шутят, оставаясь неузнанными. Маскарад — свобода от всех и самого себя. После просмотра спектакля ты обсудишь смыслы, визуал, актерскую игру и режиссерские приёмы вместе с режиссером центра «Люди-Игры» Екатериной Корецкой. Поделимся ощущениями, впечатлениями и мыслями. С собой можно взять напитки или угоститься чаем с печеньками бесплатно.