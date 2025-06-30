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  1. Краснодар
  2. События

Малхолланд Драйв

Капитан Неба, улица Мира, 70

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинопоказ. Загадочная девушка, после автомобильной аварии страдающая потерей памяти, выбирает себе имя Рита с рекламного плаката к фильму с Ритой Хейворт и пытается начать новую жизнь в Голливуде. Но тайны прошлого неотступно преследуют ее. Кто были те двое мужчин, что сидели в одной машине с ней и погибли в аварии? Почему полиция подозревает, что она была ими похищена? И случайно ли в ее жизни появляется новая подруга, начинающая актриса Бетти?

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