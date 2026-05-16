Звуковая медитация — это мягкое и глубокое погружение в состояние расслабления через вибрации и гармоничные звуки. Разные инструменты создают волны, которые помогают телу и психике отпускать напряжение, успокаивают ум и восстанавливают баланс. Это как массаж для нервной системы, только через звук — без слов, без усилий, просто позволяя себе слушать и чувствовать. Путешествие по сакральным звукам более 40 инструментов собранных со всего мира. Уникальная коллекция и живое исполнение: · Тибетские и кварцевые поющие чаши (профессиональный набор для многослойного звучания). · Редкие артефакты: басовое било Древней Руси, металлофон «дивия», гипнотический глюкофон и язычковый барабан. · Этнические ритмы: шаманский бубен, посох дождя, шум ручья, варган. · Магия колокольчиков: Японские коши, мастеровые нада, китайские веревочные колокольчики. · Духовые: Индийские флейты (пимак и бансури), австралийский диджериду · Струнные: гитара, Греческий монохорд, Иранский сантур Чтобы создать для тебя идеальную среду, для тебя подготовили два формата положения: — Положение в гамаке. Позвольте себе расслабиться в объятиях гамака, где лёгкое покачивание усилит эффект невесомости и глубокого отпускания — Положение на матрасике. Ощутишь тепло и поддержку земли на удобном матрасике, если тебе важно стабильное и основательное расслабление