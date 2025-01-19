Мы привыкли контролировать многое в своей жизни, но так ли это необходимо на самом деле? Конечно, это качество нужно для жизни в социуме, и в мире в целом, но не всегда. Проблемы возникают тогда, когда мы пытаемся «управлять» тем, что не имеет к нам отношения, например, другие люди и их жизненные процессы. Мы стремимся всё точно «знать» и «понимать», тогда мы спокойны. Сверхконтроль — это функция ума. Вечный спутник контроля — тревожность. А повышение стрессовых гормонов в организме приводит к неправильному функционированию тела и является причиной разных болезней. — Как снизить контроль и почему важно жить в доверии? — Как быть спокойным и продуктивным? — Как наладить контакт с телом и управлять своим эмоциональным состоянием? На практикуме Андрей проведет дыхательную практику, а так же даст упражнения из телесно-ориентированной терапии, которые расслабят, снизят уровень тревоги и повысят уровень доверия себе и окружающему миру.