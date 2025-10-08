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О фильме: Робот Валл-и из года в год прилежно трудится на опустевшей Земле, очищая нашу планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Он и не представляет, что совсем скоро произойдут невероятные события, благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звёздам и даже сумеет изменить к лучшему своих бывших хозяев, совсем позабывших родную Землю.
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