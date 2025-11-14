ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Кинопоказ «Титаник» (1997)

Капитан неба, Мира, 70

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

О фильме: Апрель 1912 года. В первом и последнем плавании шикарного «Титаника» встречаются двое. Пассажир нижней палубы Джек выиграл билет в карты, а богатая наследница Роза отправляется в Америку, чтобы выйти замуж по расчёту. Чувства молодых людей только успевают расцвести, и даже не классовые различия создадут испытания влюблённым, а айсберг, вставший на пути считавшегося непотопляемым лайнера.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста