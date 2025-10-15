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Кинопоказ «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (2012)

Капитан неба, Мира, 70

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: Белла, став вампиром, постепенно свыкается со своей новой природой. В этом ей помогают Эдвард и остальные члены семьи Калленов. К тому же теперь у Беллы есть дочь Ренесми и вечность впереди. Джейкоб, запечатленный с Ренесми, становится для девочки другом и наставником. Ненадолго для героев наступают спокойные, счастливые дни. Все заканчивается, когда вести о Ренесми доходят до Вольтури. «Обращение» детей строго запрещено в мире вампиров. Не зная о необычном происхождении Ренесми, Вольтури собирают армию и направляются в Форкс, чтобы уничтожить Калленов.

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