О фильме: Белла, став вампиром, постепенно свыкается со своей новой природой. В этом ей помогают Эдвард и остальные члены семьи Калленов. К тому же теперь у Беллы есть дочь Ренесми и вечность впереди. Джейкоб, запечатленный с Ренесми, становится для девочки другом и наставником. Ненадолго для героев наступают спокойные, счастливые дни. Все заканчивается, когда вести о Ренесми доходят до Вольтури. «Обращение» детей строго запрещено в мире вампиров. Не зная о необычном происхождении Ренесми, Вольтури собирают армию и направляются в Форкс, чтобы уничтожить Калленов.