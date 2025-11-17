О фильме: Каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями и темные силы стремятся нарушить существующую гармонию. Каждые пять тысяч лет Вселенной нужен герой, способный противостоять этому злу. XXIII век. Нью-йоркский таксист Корбен Даллас должен решить глобальную задачу - спасение всего рода человеческого. Зло в виде раскаленной массы, наделенной интеллектом, надвигается на Землю. Победить его можно, только лишь собрав воедино четыре элемента (они же стихии - земля, вода, воздух и огонь) и добавив к ним загадочный пятый элемент.