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Кинопоказ «Пятый элемент» (1997)

Капитан неба, Мира, 70

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: Каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями и темные силы стремятся нарушить существующую гармонию. Каждые пять тысяч лет Вселенной нужен герой, способный противостоять этому злу. XXIII век. Нью-йоркский таксист Корбен Даллас должен решить глобальную задачу - спасение всего рода человеческого. Зло в виде раскаленной массы, наделенной интеллектом, надвигается на Землю. Победить его можно, только лишь собрав воедино четыре элемента (они же стихии - земля, вода, воздух и огонь) и добавив к ним загадочный пятый элемент.

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