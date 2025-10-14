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Капитан Неба, улица Мира, 70

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 2000₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Кинопоказ. Бывший морпех Джейк Салли прикован к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса.

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