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Киноклуб Соль: «Почему женщины убивают»

Онлайн

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Сериал знакомит с историями трёх разных женщин, объединенных двумя вещами: каждая из них владела одним и тем же особняком в разные периоды времени. Каждая из них столкнулась с изменой. В каждом браке неверность становится точкой отсчёта событий. Событий, которые рано или поздно приводят к убийствам… Ведущая киноклуба 28 марта: Ангелина Чугуева, председатель Ассоциации «Соль». Системный семейный психотерапевт, парный схема-терапевт, игропрактик, автор психологических игр. Участие в киноклубе бесплатное, донаты приветствуются. Во время киноклуба будет вестись запись, которая позже будет выложена в социальные сети ассоциации, поэтому, если хочешь поделиться чем-то личным и не хочешь, чтобы эта информация попала в публичный доступ, попроси, пожалуйста, ведущих своевременно выключить запись.

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