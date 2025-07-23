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  1. Краснодар
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Сумерки. Сага. Новолуние

Капитан неба, Мира, 70

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Влюбиться в вампира - страшно и романтично. Но потерять любимого, решившего ценой разрыва спасти свою девушку от роли пешки в вечном противостоянии кланов «ночных охотников», - это просто невыносимо. Белла Свон мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с Джейкобом. Она даже не подозревает, что её лучший друг - порождение ещё одного «народа Тьмы». Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры.

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