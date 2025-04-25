Игра для любителей музыки и кино. Это не просто квиз, тебе понадобится умение построить ассоциативный ряд, сопоставить факты и принять рисковое решение. И все это в условиях ограниченного количества времени. Два наших классических формата в одном. Знатокам кино и музыки предстоит сойтись в интеллектуальной баталии и помериться силами вместе. 1. Команда должна быть собрана в одном месте? Вовсе необязательно, для общения в команде рекомендуется использовать любую конференц-связь. 2. А если кто-то будет гуглить? Победитель игры получит символические призы, поэтому смысла искать ответы в интернете практически нет. 3. За час до игры вы получите ссылку на трансляцию и все подробные инструкции для подключения. Цена билета - за команду.