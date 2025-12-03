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Про событие
Четверо приятелей-старшеклассников выясняют, что никто из них ещё не имел сексуального опыта, и решают, что с девственностью надо обязательно расстаться до поступления в колледж. На носу выпускной бал, и у друзей осталось совсем мало времени, чтобы выполнить задуманное.
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