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  1. Краснодар
  2. События

Американский пирог

Капитан неба Краснодар, Мира, 70

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Четверо приятелей-старшеклассников выясняют, что никто из них ещё не имел сексуального опыта, и решают, что с девственностью надо обязательно расстаться до поступления в колледж. На носу выпускной бал, и у друзей осталось совсем мало времени, чтобы выполнить задуманное.

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