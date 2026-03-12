Испытываешь ступор, недоумение или раздражение перед современным искусством? Эти чувства — не случайность, а, возможно, ключ к самопониманию. Это психотерапевтический онлайн-курс, где через изучение экспрессионизма ты научишься не только «читать» сложные произведения, но и понимать язык собственных эмоций, тревог и внутренних конфликтов. Будешь исследовать, как экспрессионизм — искусство кризиса и прямого эмоционального высказывания — помогает осветить самые потаенные уголки психики. Формат и поддержка: 4 тематические онлайн-встречи в Zoom с глубоким погружением в теорию, исторический контекст и психологические практики. Закрытый чат с кураторами — клиническим психологом и куратором современного искусства — для обсуждения, вопросов и ценной обратной связи. Презентационные материалы после каждой встречи для закрепления. Бонус (по желанию): Очная встреча 4 апреля в Москве — поход на секретную выставку с дальнейшим теплым обсуждением в кафе. Расписание встреч (онлайн, по средам в 19:30): 11 марта: Эмоции и их выражение. Искусство как прямой выброс внутреннего состояния — без посредников разума, логики или красоты. 18 марта: Тревога и внутренние конфликты. Исследуешь, как тревога становится структурой бытия и источником творчества. 25 марта: Восприятие и субъективность. Учишься видеть, что реальность — это то, как ты её чувствуешь. 1 апреля: Психические расстройства и творчество. Разберёшь, как кризис сознания рождает новую эстетику, и что это говорит о людях. Можно оформить как целый курс целиком, так и прийти на 1 или выборочно несколько занятий.