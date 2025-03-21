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Что будет, если отринуть опыт прошлого и полностью изменить подход к живописи? Выйти из стен мастерской на пленэр, вместо Амуров и Психей рисовать стога сена и кувшинки? А потом и вовсе переосмыслить мазок? Что если взглянуть на мир через призму света и цвета? — Так думали художники, бросившие вызов академической и салонной живописи Франции и, в конечном счете, победившие! Импрессионизм и пуантилизм — это не просто новые стили, а настоящая революция в живописи. Художники начали рисовать не то, что они видели, а то, как они чувствовали и воспринимали мир. Они не ограничивались копированием действительности, а стремились уловить мгновение, «захватить» свет. А затем некоторые из них пошли еще дальше — оставили пространство белого холста, позволяя зрителю самому завершить картину. На лекции ты: узнаешь как художники передавали свои «впечатления», используя свет и цвет; поймёшь, почему важно отказаться от черной краски и смешивания на палитре; и как был создан новый визуальный язык, который до сих пор вдохновляет художников по всему миру. Лектор: Дарья Босомыкина — искусствовед, лектор, гид. Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream
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