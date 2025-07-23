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  1. Краснодар
  2. События

Господин Никто

Капитан неба, Мира,70

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Проснувшийся немощным стариком Немо Никто оказывается последним смертным в гротескном будущем. Все люди уже давно бессмертны и с удовольствием наблюдают за телешоу, где главная звезда — дряхлый и безумный старик Немо, доживающий последние дни. К нему приходит журналист, и Немо рассказывает ему свою историю. Продолжительность фильма – 138 мин.

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