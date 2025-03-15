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Гонг-медитация с Аникой Левитроновой

Центр психологии и искусства Люди-игры, Краснодар, Красноармейская, 45

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+

Про событие

Гонг медитация с кварцевыми поющими чашами — волшебная практика перезагрузки от чуткого практика Аники Левитроновой. Энергодыхание и йога-нидра, с которых мы начнем нашу встречу, бережно подготовят тело и сознание к предстоящей звуковой мистерии, обеспечивая более глубокое погружение в происходящее. Для чего погружаться в медитацию под звуки Гонга? — чтобы проработать свои запросы. — разгрузить нервную систему. — отдохнуть душой и телом. — получить новый опыта и ощущения. Комбинация этих практик позволяет прийти к ясности ума и лёгкости в теле, помогает качественно расслабиться и перезагрузиться. Длительность практики 1,5 часа.

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