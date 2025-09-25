Тебя ждёт эксклюзивный фильм вне проката, название которого ты узнаешь только в зале, встреча с экспертами: Григорий Гиберт, Олег Белореков, Елена Ерохина. Это больше, чем кинопоказ — это формирование культурного кода города. Живое общение, неожиданные открытия и новые эмоции. А главное, это уникальный формат проекта Другое Кино. Особенности вечера: Тайна названия фильма раскрывается только в зале. Открытая дискуссия после сеанса. Лёгкий аперитив и закуски (входят в стоимость билета). Подарки и сюрпризы от партнёров. Профессиональная фотосъёмка. Комфортный кинотеатр ждёт тебя. Формат идеален для встреч с друзьями, семьёй или корпоративных тимбилдингов. Мероприятия проводятся ежемесячно. Количество мест ограничено. Забронируй билет прямо сейчас!