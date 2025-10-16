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Дракула (2025)

Капитан неба, Мира, 70

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Конец XV века, Восточная Европа. Принц Влад Il живет лишь ради любви к жене, принцессе Елизавете. Когда долг зовёт его на поле боя сдерживать турецкое нашествие, он просит бога лишь об одном — во время войны сохранить жизнь его жене. Но Елизавета гибнет, а разгневанный на бога Влад отрекается от него. 400 лет спустя. Священник особого ордена осматривает оказавшуюся в психиатрической лечебнице вампиршу, а тем временем адвокат из Парижа прибывает в замок принца Влада, который начинает рассказывать ему свою грустную историю любви.

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