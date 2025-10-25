Открытая медитация. Практика в традиции Кундалини-Йоги. Утренняя практика медитации для ясности ума и осознанности. Ты сделаешь короткую и эффективную медитацию для детокса ума после рабочей недели и настройки на ясности и осознанность. Для кого практика : - для тех кто сталкивается с ежедневным стрессом и перегрузом; - для тех кто ищет инструменты работы с собой, без лишней эзотерики; После медитации ты получишь эффективный инструмент работы с собой, для обновления и ясности , который легко интегрируется в твою жизнь. Практика подходит для любого уровня подготовки.