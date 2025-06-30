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  1. Краснодар
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Далласский клуб покупателей

Капитан Неба, улица Мира, 70

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинопоказ. Реальная история Рона Вудруфа, техасского электрика, у которого в 1985 году обнаружили СПИД. Врачи отвели ему всего 30 дней, но он не пожелал смириться со смертным приговором и сумел продлить свою жизнь, принимая нетрадиционные лекарства, а затем наладил подпольный бизнес по продаже их другим больным.

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