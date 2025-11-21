В 2000-х Пэт Калхун вместе со своей девушкой состоял в леворадикальной экстремистской группировке, и когда во время одного из их налётов произошло убийство, боевые товарищи были вынуждены порознь пуститься в бега. 16 лет спустя мужчина живёт в Южной Калифорнии под именем Боб Фергюсон и воспитывает дочь-подростка, которой из-за постоянной паранойи запрещает даже иметь мобильный телефон. Опасения Боба оказываются не напрасными, когда старый противник полковник Локджо открывает на них с дочерью охоту.