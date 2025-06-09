Кинопоказ под открытым небом. В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей - держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения. Он случайно становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда - бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад. Работает бар и кухня. Попкорн, мармелад и начос, подушки и тёплые пледы. Обзор города на 360° в самом центре южной столицы. Приходи пораньше полюбоваться городской панорамой, занять место и сделать заказ в баре!