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AniFest Multiverse

Порт 219
улица Вишняковой, 1/10с2

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3500₽
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

На фестивале каждый может насладиться захватывающим косплей-шоу, где талантливые участники в образах любимых персонажей будут состязаться за звание лучшего из лучших! А также: - Поучаствовать в квесте, мини-играх и получить крутые призы! - Посетить ярмарку с уникальными работами: от украшений и рисунков до фигурок и игрушек. - Встретиться с известными косплеерами, пообщаться и сделать памятные фото! - Потанцевать под зажигательные выступление музыкантов! - Сыграть в настольные игры, поучаствовать в турнире по Мортал Комбату или пойти поиграть в настолки.

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