На фестивале каждый может насладиться захватывающим косплей-шоу, где талантливые участники в образах любимых персонажей будут состязаться за звание лучшего из лучших! А также: - Поучаствовать в квесте, мини-играх и получить крутые призы! - Посетить ярмарку с уникальными работами: от украшений и рисунков до фигурок и игрушек. - Встретиться с известными косплеерами, пообщаться и сделать памятные фото! - Потанцевать под зажигательные выступление музыкантов! - Сыграть в настольные игры, поучаствовать в турнире по Мортал Комбату или пойти поиграть в настолки.