Что расскажут на встрече? — Как знания о сожалениях в конце жизни помогают менять жизнь сегодня. — Факты из физиологии умирания и почему эти знания уменьшают страх смерти. — Необычные и интересные факты о смерти. — Что такое внезапная смерть на самом деле. А также сделаешь вместе с остальными социометрию — интерактивное групповое упражнение для понимания себя и других в вопросах смерти. Эта встреча для тебя, если: — Ты хочешь улучшить свои отношения со смертью, чтобы лучше жить. — Ты хочешь больше жизни в своей жизни. — Ты психолог или другой помогающий специалист и хочешь расширить свои знания. А также для всех, кто когда-нибудь умрёт :) И для всех тех, у кого есть смертные близкие :) Зачем идти? — Поговорить и послушать о смерти в безопасном пространстве. — Ощутить, как разговоры и знания о смерти помогают меньше её бояться. — Узнать, как быть более подготовленным к своей смерти и смерти близких. — Удивиться, что разговоры о смерти могут быть жизнеутверждающими и светлыми. Будут ли жизненные примеры? Конечно-о-о :) Даже расскажут один воодушевляющий клиентский кейс умирания человека. Да, такое бывает. Его рассказывают с разрешения умершего человека и его семьи. Встреча в Zoom, ограничение 18+ Нужна регистрация через бот в тг.