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  1. Кемерово
  2. События

Зелёная инфраструктура для городских событий и пространств

Онлайн

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Повтор вебинара от «Городского университета 2.0» на тему того, как экологические факторы влияют на организацию городских событий и пространств.

Что будет на вебинаре:

  • Влияние внешних и природных факторов на устойчивость и качество события.
  • Готовый чек-лист проверки локации: тень, вода, ветер, сезонные изменения.
  • Расчёт вместимости места и сохранение зелёной инфраструктуры после ивента.
  • Разбор примеров: рельеф как амфитеатр, лес как акустический буфер, тень и ветер для комфортных зон йоги и отдыха.
  • Почему сценарий встраивают в поведение среды, погодный план Б и расчёт устойчивости на 3 года.

Спикеры: 

Ольга Максимова — эксперт по экосистемным услугам, автор системы «Зелёные КПЭ».

Надин Кулешова — сооснователь Центра капитализации наследия и основатель АНО «Город-Музей».

Участие бесплатное, обязательна регистрация

Повтор трансляции в 11:00 и 15:00 по мск

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